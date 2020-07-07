Пользователи «Ростелекома» жалуются на отсутствие интернета

По всей России и в Петербурге наблюдаются перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании «Ростелеком».

Согласно данным Downdetector, число жалоб достигает почти 2 тыс. При этом 96% пользователей испытывают сложности с подключением к интернету, еще 2% сообщают о сбое всех сервисов.

В основном жалобы о проблемах поступали из Северной столицы, Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Мурманска и других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ростелеком» поднял цены на интернет в Санкт-Петербурге. В социальных сетях горожане в негативной форме отзываются на подобные меры. К тому же, повышает цены компания уже не первый раз за год.