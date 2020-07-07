Пользователи «Ростелекома» жалуются на отсутствие интернета

Пользователи &#171;Ростелекома&#187; жалуются на отсутствие интернета
Произошёл массовый сбой в работе сервисов телекоммуникационной компании «Ростелеком». Фото: fas.gov.ru

По всей России и в Петербурге наблюдаются перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании «Ростелеком».

Согласно данным Downdetector, число жалоб достигает почти 2 тыс. При этом 96% пользователей испытывают сложности с подключением к интернету, еще 2% сообщают о сбое всех сервисов.

В основном жалобы о проблемах поступали из Северной столицы, Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Мурманска и других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ростелеком» поднял цены на интернет в Санкт-Петербурге. В социальных сетях горожане в негативной форме отзываются на подобные меры. К тому же, повышает цены компания уже не первый раз за год.

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Пользователи «Ростелекома» жалуются на отсутствие интернета
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