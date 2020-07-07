Сын Бари Алибасова оценил шансы на выздоровление отца

Сын Бари Алибасова оценил шансы на выздоровление отца
Бари Алибасова госпитализировали в конце июня с амнестическим синдромом. Фото: кадр из интервью на телеканале Россия 1

Сын Бари Алибасова сообщил, что вероятность того, что мозг музыкального продюсера придет в норму, крайне мала.

Алибасов младший сообщил, что отец был почти при смерти, однако медикам удалось его спасти, теперь он находится в главной наркологической больнице Москвы. Врачи дают 2% шансов на выздоровление основателя группы «На-На».

Родственник рассказал «Пятому каналу», что специалисты обнаружили необратимые нарушения коры головного мозга. И добавил, что у отца сейчас стоит диагноз «корсаковский психоз», он пробудет в психиатрической больнице до конца текущего месяца.

Напомним, Алибасова госпитализировали в конце июня с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пиар-директор Бари Алибасова отрицает новости об исчезновении артиста. Он уверяет, что не давал никому никаких комментариев по этому поводу.

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