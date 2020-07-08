Сергей Жуков назвал причину распада дуэта «Руки Вверх»

Жуков и Потехин создали группу "Руки Вверх!" в 1993 году. Фото: instagram.com/sezhukov

Жуков и Потехин создали группу "Руки Вверх!" в 1993 году. Фото: instagram.com/sezhukov

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскрыл причину, по которой их дуэт с Алексеем Потехиным распался.

По словам музыканта, он и Потехин не смогли продолжать совместную работу, потому что проводили вдвоем слишком много времени.

В эфире телеканала «Россия 1» певец добавил, что с Потехиным они общаются по сей день, у коллеги родился второй ребенок. И добавил, что группа «Руки Вверх» не продолжит выступления в первоначальном составе

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музыкант Сергей Жуков рассказал, чем бывает чревато падение во время концерта. После обследований врачи диагностировали грыжу – несколько операций не помогли Жукову чувствовать себя лучше. Артист заявил, что ему отрезали половину тела, и он думал, что никогда не выйдет на сцену.