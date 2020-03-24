Сергей Жуков об опухоли: «Мне отрезали половину тела»

Артист рассказал, чем бывает чревато падение во время концерта.

Об этом стало известно 24 марта. Обо всем артист Сергей Жуков рассказал в эфире передачи «Цена красивой жизни» на телеканале «Россия 1». Артист признался, что после падения на концерте у него сначала просто образовался синяк, на месте которого образовалась опухоль. После обследований врачи диагностировали грыжу – несколько операций не помогли Жукову чувствовать себя лучше. Лидер группы «Руки вверх!» до сих пор не понимает, как обычное падение могло обернуться такой серьезной проблемой. Артист заявил, что ему отрезали половину тела, и он думал, что никогда не выйдет на сцену.

«Я говорил: «Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь — в Германию, в Израиль». А врачи отвечали: «Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?»

— поделился историей Жуков.

В результате ему помог аппарат, привезенный из-за границы.

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