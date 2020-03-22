Анфиса Чехова перенесла операцию

Во время операции ни один анестезиолог не пострадал. Фото: Instagram Анфисы Чеховой.

Во время операции ни один анестезиолог не пострадал. Фото: Instagram Анфисы Чеховой.

Видео из операционной, где известной шоувумен сделали лазерную операцию на венах ног, было опубликовано в социальной сети в Instagram.

Операция прошла в одной из столичных клиник. Перед операцией Чехова поделилась с подписчиками, что она очень боится врачей анестезиологов-реаниматологов, с которыми она обычно дерется, а также любых вмешательств хирурга. Последние у нее и вовсе вызывают панические атаки.

К счастью, как сообщила Чехова позднее, операция прошла успешно. После операции она записала еще несколько Instagram-stories, в которых сказала своим фанатам слова благодарности. Показала шоувумен и свой поднос с чаем, который она пила после проведенных процедур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анфиса Чехова поздравила мужчин эротическим снимком. Поздравление мужчин с Днем защитника Отечества также было опубликовано в Instagram.