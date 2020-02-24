Анфиса Чехова поздравил мужчин эротическим снимком

Телеведущая Анфиса Чехова использовала беспроигрышный способ поздравить мужчин с Днем защитника Отечества. Она опубликовала откровенное фото.
Звезда позировала спиной к камере, сложив руки за спиной. В кадр попала даже верхняя часть ягодиц 42-летней телеведущей.
«Защитник — это тот, кто всегда прикроет твои тылы, — написала Чехова на своей страничке в Instagram.
Звезда призвала всех мужчин быть искренними и надежными ради своих женщин, чтобы они могли «обнажить не только тело, но и душу».
Поклонники с восхищением отреагировали на фотографию звезды.
«И поздравление душевное. И фото супер», — написала подписчица.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Анфиса Чехова сфотографировалась на фоне горных пейзажей, прикрывшись простыней.