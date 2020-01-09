«Зачем такие фото?»: Анфиса Чехова сфотографировалась на фоне горных пейзажей, прикрывшись простыней

Телеведущая Анфиса Чехова наслаждается отдыхом на французском горнолыжном курорте Шамони-Монблан. Однако интерес поклонников вызвали вовсе не пейзажи, а откровенные снимки актрисы.

Экс-жена актера Гурама Баблишвили проводит начало января вне Москвы. Она призналась, что не умеет кататься на горных лыжах, а учиться не хочет. 42-летняя Анфиса много гуляет и позирует для эффектных снимков.

На одном из таких кадров телеведущая разделась до белья, прикрыв обнаженную грудь одеялом. Поклонники с восхищением отреагировали на фотографию полураздетой звезды на фоне горных пейзажей.

«У кого лыжи, а у меня постельный слалом», — написала Чехова.

Нашлись и те, кто негативно воспринял публикацию.

«Зачем такие фото?» — спросила подписчица.

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