«Зачем такие фото?»: Анфиса Чехова сфотографировалась на фоне горных пейзажей, прикрывшись простыней

Телеведущая Анфиса Чехова наслаждается отдыхом на французском горнолыжном курорте Шамони-Монблан. Однако интерес поклонников вызвали вовсе не пейзажи, а откровенные снимки актрисы.
Экс-жена актера Гурама Баблишвили проводит начало января вне Москвы. Она призналась, что не умеет кататься на горных лыжах, а учиться не хочет. 42-летняя Анфиса много гуляет и позирует для эффектных снимков.
На одном из таких кадров телеведущая разделась до белья, прикрыв обнаженную грудь одеялом. Поклонники с восхищением отреагировали на фотографию полураздетой звезды на фоне горных пейзажей.
«У кого лыжи, а у меня постельный слалом», — написала Чехова.
Нашлись и те, кто негативно воспринял публикацию.
«Зачем такие фото?» — спросила подписчица.
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