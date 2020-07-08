Депутаты направили Беглову запрос о строительстве нового зоопарка

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с вопросом о судьбе нового зоопарка. Автором запроса выступила депутат Надежда Тихонова.

Поводом для обращения стал ответ вице-губернатора Максима Соколова. Чиновник ранее сообщил, что комитет имущественных отношений определяет возможность размещения зоопарка в Юнтолово, Ржевском лесопарке или Ольгинском лесопарке. При этом все эти территории уже рассматривались, но от них отказывались, подчеркнула Тихонова.

«Почему спустя год после заявления нынешним губернатором четкой позиции по вопросу, в городской администрации снова всплывает идея о строительстве зоопарка на территориях, от которых уже отказались?», — прокомментировала Тихонова.

Депутат напомнила, что Александр Беглов также уже высказывался по данному вопросу. В июне 2019 года, будучи врио губернатора, он сообщил, что строить зоопарк в пределах города не вполне целесообразно.

Тихонова также обратила внимание на то, что позиция Смольного не уважительна по отношению к жителям города. Именно они, по словам депутата, должны решать, хотят ли соседствовать с зоопарком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после карантина открылся зоопарк.