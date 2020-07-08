Двое молодых петербуржцев ответят перед судом за покушение на убийство по национальным мотивам

Злоумышленники распылили прохожему в лицо аэрозольный баллончик, после чего нанесли не менее 3 ударов ножом в область туловища. Фото: pixabay

Злоумышленники распылили прохожему в лицо аэрозольный баллончик, после чего нанесли не менее 3 ударов ножом в область туловища. Фото: pixabay

В Петербурге следователи завершили расследование по уголовному делу в отношении двух жителей. Молодые люди 19 и 25 лет предстанут перед судом за покушение на убийство по национальным мотивам.

Преступный инцидент произошел 16 сентября прошлого года возле одного из домов по Среднеохтинскому проспекту. По данным следствия, обвиняемые, являющиеся лицами, относящимися к праворадикальной неонацистской субкультуре, напали на гражданина Республики Узбекистан. Они распылили прохожему в лицо аэрозольный баллончик, после чего нанесли не менее 3 ударов ножом в область туловища.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, мужчине удалось убежать от злоумышленников, после чего он обратился за медпомощью.

Правоохранители также выяснили, что не позднее сентября прошлого года один из соучастников незаконно приобрел огнестрельное оружие.

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