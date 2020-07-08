Кремль не обсуждает перенос Дня России с 12 июня на 1 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают перенос Дня России с 12 июня на 1 июля. С соответствующим предложением ранее выступила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Песков уточнил, что предложение поступило не так давно. Потому каких-либо обсуждений в администрации президента не ведётся, пишет ТАСС.

Идею о переносе Дня России высказала Ирина Волынец. Она указала на то, что 12 июня у многих ассоциируется с распадом СССР. В качестве альтернативы она предложила 1 июля — дату голосования по поправкам к Конституции РФ.

По данным ЦИК, внесение поправок в Конституцию поддержали 77,92% россиян, против проголосовали 21,27% человек.

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