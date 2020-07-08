В Петербурге сотрудника УМВД подозревают в особо тяжком преступлении

В Петербурге сотрудника УМВД подозревают в особо тяжком преступлении
Правоохранители начали проверку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.

Правоохранители установили, что одним из задержанных оказался сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по Красносельскому району. Мужчину доставили в следственные органы.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, стражи порядка начали проверку, направленную а установление всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудник был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вину докажут, он будет уволен и ОВД, а также наказан в соответствии с законодательством.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание
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В Петербурге сотрудника УМВД подозревают в особо тяжком преступлении