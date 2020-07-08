Названа сумма, потраченная на лечение Заворотнюк

Муж актрисы не пожалел денег во время борьбы с раком.

Об этом стало известно 8 июля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда» Супруг актрисы Петр Чернышев потратил на лечение супруги около 12 миллионов рублей – эта сумма понадобилась, чтобы Анастасия Заворотнюк смогла жить, несмотря на диагностированную опухоль мозга. Этих денег у семьи не было, поэтому пришлось продать квартиру в Ялте. При этом родные знаменитости отказывались от финансовой помощи и уверяли, что справляются.

Известно, что на данный момент Заворотнюк находится в своем трехэтажном особняке. Сейчас она чувствует себя намного лучше и идет на поправку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалась, что Петр Чернышев рассказал, что у Заворотнюк наступила ремиссия.