Экс-солист MBAND Анатолий Цой признался, что скрывал жену ради образа

У артиста есть также дети. Он не хотел, чтобы поклонницы знали о его личной жизни.

Об этом стало известно 8 июля. Певец Анатолий Цой, бывший солист поп-группы MBAND и победитель шоу «Маска», на протяжении десяти лет скрывал, что у него есть жена и дети. Журналисты выяснили, что скрыть факт женитьбы артиста попросили в продюсерском центре Константина Меладзе. Это было нужно, чтобы создать образ молодого сердцееда, который обязательно понравится женской аудитории. О том, что Цой женат, знали лишь самые близкие люди, а фанатки охотились за его сердце, но все безуспешно.

Напоминаем, что недавно группа MBAND прекратила свое существование, артисты решили развиваться в интересных для них направлениях по одиночке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-солист MBAND рассказал о причинах распада группы. Киоссе понимает, что распад все-таки принес больше хорошего, чем плохого – сейчас все имеют возможность заниматься сольной карьерой.