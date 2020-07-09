Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Кирилл Шубский, вдовец актрисы Веры Глаголевой, умершей в возрасте 61 года от рака желудка, должен вернуть бизнесмену Дмитрию Бауськову 52 млн рублей, так как он выступал поручителем при займе этой суммы строительной компанией.

По решению суда, однако, ему придется вернуть меньшую сумму, 51 миллион рублей. По какой причине было инициировано судебное разбирательство неизвестно, информацию о взыскании долга публикует издание StarHit. Отметим, что Кириллу Шубскому принадлежат несколько крупных предприятий и холдинг «РТ-Химкомпозит». Кроме того, вдовец актрисы занимается грузоперевозками.

Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет. У супругов родилась единственная дочь, Анастасия, которая стала женой легендарного хоккеиста Александра Овечкина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае 2020 года Анастасия и Александр Овечкины стали родителями во второй раз, у пары родился сын Илья.