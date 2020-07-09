Жители Пушкина возмущены введением платы за вход в парки

В связи с чем отменили бесплатное посещение парков, неизвестно. Фото: Baltphoto

В связи с чем отменили бесплатное посещение парков, неизвестно. Фото: Baltphoto

Жители города Пушкин требуют вернуть бесплатный вход в Екатерининский и Александровский парки, которые теперь доступны исключительно по билетам.

О возмущении жителей Пушкина рассказал парламентарий Борис Вишневский. В частности, горожан возмущает тот факт, что рядом с парками расположен Детский ортопедический институт имени Турнера и нередко на территории парков прогуливаются дети-колясочники.

Депутат Законодательного собрания планирует направить официальное обращение министру культуры, чтобы разобраться в этом вопросе. Жители Пушкина также поддерживают необходимость возвращения «бесплатных часов» для посещения парков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Заксобрания Северной столицы выступили с инициативой по созданию нового зоопарка. В частности, к губернатору обратилась парламентарий Надежда Тихонова.