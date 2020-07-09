В Петербурге спустя три месяца удалось задержать подозреваемого в нападении с ножом на человека

Само происшествие произошло еще 27 марта, в Курортном районе, но поиски нападавшего были завершены только сейчас.

Еще весной в медицинское учреждение Зеленогорска обратился мужчина 1992 года рождения с серьезными ножевыми ранениями. Неизвестный ранил его в живот, повредив селезенку, а также в левую ягодицу. Со слов пострадавшего, злоумышленника он не знал. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В последствии, 1 апреля возбуждено уголовное дело по причине умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью. Начался поиск преступника.

Розыскные работы несколько затянулись, но уже во вторник, 7 июля, полицейские смогли задержать в поселке Комарово подозреваемого. Им оказался мужчина 1987 года рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заступившийся за девушку москвич получил ножевое ранение.