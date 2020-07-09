В Петербурге полицейские изъяли у 26-летнего выходца из Средней Азии 2 кг гашиша

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов изъяли у 26-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств свыше 2 килограммов гашиша.

Это произошло во вторник, 7 июля. Безработного мужчину задержали на Уральской улице. Оперативники предполагают, что он хранил наркотические вещества для последующего сбыта. Кроме того, злоумышленника подозревают в причастности к организованной преступной группе, занимающейся наркоторговлей.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают возможных соучастников подозреваемого, а также каналы поставки и сбыта запрещенных веществ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга отправился в колонию строгого режима на 13 лет за неудавшуюся попытку сбыта наркотиков.