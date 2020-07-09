Ремонтные работы изменят маршрут следования трамваев по Среднеохтинскому проспекту

Маршрут изменится у трамваев №10 и №23.

Временно скорректировать движение транспорта необходимо из-за дорожных работ, которых будут реализовываться в зоне трамвайных путей. Таким образом, 11 июля с 7:00 закрывается движение трамваев по Среднеохтинскому проспекту от Панфиловой улицы до шоссе Революции. Окончание работ на данном участке запланировано на 13 июля 1:00. Об этом сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

После внесенных изменений, маршруты трамваев будут выглядеть следующим образом:

№10: от к/ст «Проспект Солидарности» по действующей трассе до к/ст «Станция метро «Новочеркасская»»;

№23: от к/ст «Проспект Солидарности» по действующей трассе до Заневской пл., далее по Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Синопской наб., пр. Обуховской Обороны до к/ст «Невский завод».

Всю подробную информацию о изменениях работы транспорта можно получить, зайдя на сайт «Горэлектротранса» — electrotrans.spb.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге троллейбусы временно изменят свои маршруты.