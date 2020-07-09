В Петербурге троллейбусы временно изменят свои маршруты

Речь идет о троллейбусах №18 и №38.

Ездить по измененному маршруту пассажирам предстоит с 11 по 14 июля. В связи с необходимостью проведения работ на тепловых сетях, движение троллейбусов временно приостанавливается по Проспекту Мечникова на участке от Замшиной улицы до Кондратьевского проспекта. Работы начнутся 11 июля в 6:00 и завершатся в 1:00 14 июля. Об этом сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Таким образом, маршруты троллейбусов в этот период приобретут следующий вид:

№18: от к/ст «Ж/д станция Ручьи» по ул. Руставели, Пискаревскому пр., пр. Маршала Блюхера, далее по действующей трассе до к/ст «Площадь Академика Климова»;

№38: от к/ст «Светлановский проспект» по действующей трассе до пр. Мечникова, далее по Пискаревскому пр., пр. Металлистов, Апрельской ул., ул. Маршала Тухачевского до к/ст «Улица Маршала Тухачевского»

Напомним, все изменения в работе транспорта можно оперативно отслеживать на сайте Горэлектротранса: electrotrans.spb.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге усилят работу трамваев и троллейбусов.