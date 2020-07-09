В Петербурге мужчину арестовали за оправдание терроризма в интернете

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего петербуржца, подозреваемого в оправдании терроризма в социальных сетях.

По данным пресс-службы Главка МВД России по Петербургу и Ленобласти на четверг, 9 июля, мужчину арестовали. Предполагаемого злоумышленника задержали в квартире одного из домов по Гороховой улице. По сведениям полиции, он публиковал в социальных сетях оправдания взрывам, поджогам и другим действия, которые могут расцениваться как террористические и экстремистские.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, Следственный комитет уже приступил к разбирательству. В ходе обыска, помимо прочего, у молодого человека изъяли два ноутбука и смартфоны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка попалась с 19 свертками наркотических веществ. Её судят за попытку сбыта.