В полицию позвонил главный бухгалтер из Колпино и пригрозил взрывом во всех отделах

В полицию позвонил главный бухгалтер из Колпино и пригрозил взрывом во всех отделах
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto

В Петербурге за заведомо ложную информацию о якобы готовящемся теракте задержан главный бухгалтер одной из компаний города.

По информации правоохранителей, в среду, 8 июля, 38-летний петербуржец сделал звонок по экстренному номеру «112» и заявил, что во всех отделениях полиции по Северной столицы может прогреметь взрыв. Стражи порядка оперативно проверили три отдела, однако не обнаружили ни в одном из них взрывных устройств или иных опасных предметов.

Звонившего задержали по месту жительства, в Колпино. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Мужчину отпустили под обязательство о явке. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23-летнего петербуржца арестовали за оправдание терроризма в социальных сетях.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
колпино ложное минирование санкт-петербург угроза взрыва


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудникам полиции в Москве и Петербурге повысили зарплату
В Москве отменен обязательный масочный режим
В Паттайе в гест-хаусе нашли мертвого россиянина
Комиссия по этике оценит высказывание гендиректора «Зенита» о «Спартаке»
Смольный не согласовал митинг против поправок к Конституции
Finnair может возобновить полеты в Санкт-Петербург уже в августе
Эрмитаж объявил о начале продаж электронных билетов на посещение с 15 июля
В полицию позвонил главный бухгалтер из Колпино и пригрозил взрывом во всех ...