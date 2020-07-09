В полицию позвонил главный бухгалтер из Колпино и пригрозил взрывом во всех отделах

В Петербурге за заведомо ложную информацию о якобы готовящемся теракте задержан главный бухгалтер одной из компаний города.

По информации правоохранителей, в среду, 8 июля, 38-летний петербуржец сделал звонок по экстренному номеру «112» и заявил, что во всех отделениях полиции по Северной столицы может прогреметь взрыв. Стражи порядка оперативно проверили три отдела, однако не обнаружили ни в одном из них взрывных устройств или иных опасных предметов.

Звонившего задержали по месту жительства, в Колпино. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Мужчину отпустили под обязательство о явке. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23-летнего петербуржца арестовали за оправдание терроризма в социальных сетях.