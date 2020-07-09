В коммерческих МРЭО Петербурга проходят обыски

В коммерческих МРЭО Петербурга проходят обыски
В коммерческих МРЭО прошли обыски. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранительные органы 9 июля нагрянули с обысками в коммерческие подразделения Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Петербурга.

Оперативные мероприятия связаны с делом экс-начальника петербургского главка, генерал-майора Ивана Абакумова, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее в его личном гараже нашли транспортные средства, стоявшие на балансе Фонда содействия программам ГУВД Петербурга и Ленинградской области. Обыски проходили на даче Абакумова в поселке Пятиречье в Приозерском районе.

По предварительным данным, в ходе проверки выяснилось, что все коммерческие подразделения Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов перечисляли деньги в указанную организацию.

Обыски также проходят в управлении государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт».

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