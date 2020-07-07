В доме генерала МВД Ивана Абакумова в Ленобласти проходят обыски

В доме генерала МВД Ивана Абакумова в Ленобласти проходят обыски
В доме генерала проходят обыски. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следователи намерены обыскать загородный дом экс-заместителя начальника петербургского главка Ивана Абакумова в Приозерском районе Ленобласти. Обыски уже прошли в его квартире.

Дом Абакумова расположен в поселке Пятиречье, пишет 47news. Постановление на его обыск инициировало Главное следственное управление СК РФ по Петербургу. По данным издания, обыски проходят в рамках уголовного дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Источники сообщают, что проблемы у генерала начались в прошлом году. Тогда он отказался увольняться и взял больничный, а сам уехал в отпуск. Из больниц были изъяты его медицинские документы, после чего возбудили уголовное дело об их подделке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ивана Абакумова обвинили в подделке документов, в частности — выписки из медкарты о лечении, которое он якобы проходил с 7 по 28 июня в Тосненской больнице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
генерал иван абакумов ленинградская область обыски
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Audi сбила велосипедиста на Воздухоплавательной
В доме генерала МВД Ивана Абакумова в Ленобласти проходят обыски
Большинство врачей в России не верят официальной статистике по коронавирусу
В Петербурге задержали воров, обчистивших 20 квартир
Онищенко высказался против жесткого карантина во время второй волны коронавируса
На Выборгском шоссе мотоциклист наехал на женщину
В Петербурге готовятся ко второй волне коронавируса
Экс-схиигумена Сергия оштрафовали за распространение фейков