Из-за работ на Среднеохтинском 12 автобусов изменят маршруты

В Красногвардейском районе Петербурга изменят маршруты 12 автобусов. Причиной этого стали дорожные работы на Среднеохтинском проспекте.

Работы проходят на участке от шоссе Революции до улицы Панфиловой 11 и 12 июля. Изменения вносятся в трассы автобусов №№ 15, 22, 136, 174, 181, К-6, К-83, К-90, К-163, К-289, К-322, К-389, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Так, автобус №15 начнет движение от конечной «Белорусская улица» и проследует по действующей трассе до Б. Пороховской улице, далее по Б. Пороховской, проспекту Металлистов, Якорной улице, Красногвардейской площади и по действующей.

Маршрут автобуса №22 пройдет от остановки «Улица Стасовой» по действующей трассе до шоссе Революции, далее — по шоссе Революции, Большеохтинскому проспекту, улице Панфиловой и Среднеохтинскому проспекту. Следом — по действующей трассе. В обратном направлении автобус пройдет без изменений.

Автобус №136 проследует от конечной «Ж/д ст. Ручьи» по действующей трассе до Б. Пороховской. Далее — по Б. Пороховской, проспекту Металлистов, Якорной, Красногвардейской и по действующей трассе.

Автобус №174 начнет движение от остановки «Белорусская улица». Затем направится по действующему маршруту до шоссе Революции. Следом — по шоссе Революции, Большеохтинскому проспекту, Панфиловой улице, Среднеохтинскому проспекту, затем — по действующей трассе.

Маршрут автобуса №181 пройдет от конечной «Площадь Репина» по действующей трассе до Среднеохтинскому проспекту, далее — по Среднеохтинскому, Панфиловой, Большеохтинскому, шоссе Революции и по действующей. В обратном направлении — без изменений.

Коммерческие автобусы №№ К-6, К-83, К-90, К-163, К-289, К-322, К-389 направят в объезд.