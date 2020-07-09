У «Звездной» сразу несколько аварий: пробке быть

Автомобилисты предупредили о затрудненном проезде.

Об этом стало известно сегодня вечером, 9 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». У станции метро «Звездная» произошло две аварии. Участниками первой стали легковушка и автобус, во второй столкнулись «Форд» и «Шевроле». Отмечается, что пока пробки нет, но она обязательно будет, так как проезд затруднен.

«Достали объезжать нас справа на этом перекрёстке! Мы радиус не для вас берём!»,

— отметил один из пользователей.

Инцидент стал причиной для споров в комментариях. Пока не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Официальных данных не поступало.

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