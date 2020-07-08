Улетевший в кювет на трассе «Скандинавия» пожилой водитель тяжело пострадал

В Выборгском районе Ленобласти пенсионер съехал в канаву и разбил машину. Водитель получил тяжелые травмы.

Авария случилась в среду, 8 июля, около 15:20 на 70-м км трассы «Скандинавия». 71-летний мужчина за рулем легкового авто марки Renault Laguna съехал в левый кювет.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в настоящее время выясняются причины случившегося, по факту ДТП проводится проверка.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», транспортное средство снесло ограждение, после чего оказалось в канаве. Пользователи также добавили, что машина превратилась в груду металла.

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