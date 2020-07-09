PayPal объявил о прекращении переводов внутри России

PayPal объявил о прекращении переводов внутри России
Переводы можно осуществлять только за границу. Фото: pixabay.com

Функция станет недоступна уже в конце июля.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Платежный сервис PayPal запретит россиянам переводить деньги внутри страны, останутся только международные платежи, которыми пользовались чаще всего. Изменения вступят в силу с 31 июля 2020 года. Отмечается, что компании пришлось пойти на это в связи с изменениями в законодательстве.

Напоминаем, что представители сервиса отмечали, что закрывать офис в Москве не собираются. Они также не особо расстроены из-за случившегося, так как россияне редко пользовались услугой перевода внутри государства – для этого есть более удобные способы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века. Воссозданное здание должны ввести в эксплуатацию уже этой осенью.

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