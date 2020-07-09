Власти обсуждают, как навести порядок на Рубинштейна

Власти обсуждают, как навести порядок на Рубинштейна
Улица Рубинштейна. Фото: Википедия

Для решения проблемы придется внести ряд изменений в законодательство.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем пишет Neva Today. Власти Санкт-Петербурга хотят разобраться с тем, что происходит на улице Рубинштейна. Местные жители постоянно жалуются на шум из-за баров, которые работают там даже ночью. Смольный хочет внести ряд изменений в региональное и федеральное законодательство, что позволит решить проблему. Так, для начала хотят согласовать график работы многочисленных заведений – подобным образом поступают в большинстве стран мира.

Также нужно обеспечить полицейское патрулирование и разобраться с антитабачным законодательством. Посетителям баров и ресторанов нужно запретить курить под окнами жилых домов – это мешает жильцам.

На улице планируют сделать платную парковку, что снизит количество машин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века.

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