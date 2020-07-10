«Севкабель» к концу года переедет в цеха Кировского завода

"Релокация производства — это эволюционный шаг для нашего предприятия, которому сложно развиваться в рамках действующей площадки", - считают в компании. Фото: sevkab.ru

"Релокация производства — это эволюционный шаг для нашего предприятия, которому сложно развиваться в рамках действующей площадки", - считают в компании. Фото: sevkab.ru

В сентябре текущего года будет запущен первый этап переезда производства «Севкабеля» с Кожевенной линии на Васильевском острове в цеха Кировского завода.

Руководители предприятий уже подписали соответствующее соглашение. Релокация завода должна полностью завершиться к концу 2020-го. Информацию о переезде в четверг, 9 июля, подтвердили пресс-службы как ПАО «Кировский завод», так и ООО «ПК «Севкабель».

«Севкабель» арендует 50 тысяч «квадратов» помещений Кировского завода на восемь лет с возможностью продления договора аренды. В самом заводе перемены считают необходимыми. «Нам нужен простор, более современная инфраструктура и производственные помещения, подходящие для деятельности компании 21-го века», — сообщается в пресс-релизе завода, посвященном теме переезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в общественном пространстве «Севкабель Порт» открылся причал для прогулочных теплоходов.