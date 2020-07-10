Пользователи iPhone рассказали о масштабных сбоях в работе приложений

Многие социальные сети просто перестали работать.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщает сервис Downdetector. Приложения на iOS одновременно перестали работать. Речь идет об Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder и других приложений. Пользователи по всему миру жалуются, что не могут воспользоваться всеми возможностями мессенджеров и социальных сетей. Они либо совсем не могут зайти в приложения, либо не могут авторизоваться.

Пока непонятно, что стало причиной инцидента. Предположительно происходящее связано с Facebook SDK, которая встроена в большинство приложения для аналитики и продвижения таргетированной рекламы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в работе Telegram произошел массовый сбой. Большинство пользователей жаловались на что не могут подключиться к серверу, а также на трудности при отправлении и получении сообщений.