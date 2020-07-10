В Петербурге отправили за решетку аферистку, которая продавала поддельные путевки в «Артек»

Мошенницу на 6 лет отправили в колонию общего режима, а также обязали возместить 30 тысяч рублей каждому обманутому родителю. Фото: pixabay.com

Мошенницу на 6 лет отправили в колонию общего режима, а также обязали возместить 30 тысяч рублей каждому обманутому родителю. Фото: pixabay.com

В Северной столице суд вынес приговор 36-летней аферистке, которая, притворяясь следователем, продавала несуществующие путевки в детский лагерь «Артек».

За каждую путевку мошенница брала с родителей по 30 тысяч рублей. Обманутые и возмущенные граждане обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину за разъяснениями. По словам пострадавших, лже-следовательница рассказывала, что путевки на поездку выделяются в рамках сотрудничества СКР с такими крупными центрами, как «Артек» и «Орленок».

При этом Следком и оздоровительные лагеря действительно взаимодействуют, но никаких «льготных путевок» не предоставляется. По личному поручению Бастрыкина, было начато расследование, и вскоре мошенницу задержали. Она успела поживиться на 300 тысяч рублей. Решением суда женщину на 6 лет отправили в колонию общего режима, а также обязали возместить 30 тысяч рублей каждому обманутому родителю.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенницы взяли с пенсионерки миллион рублей за «исцеление».