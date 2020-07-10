В Смольном опубликовали график работы образовательных учреждений Петербурга с 13 июля

С 13 по 26 июля в Петербурге продолжать работать дежурные группы детских садов, а учреждения дополнительного и профессионального образования до 26 июля сохранят дистанционный формат.
В пресс-службе администрации Северной столицы сообщили, что дежурные группы в детских садах рассчитаны не более чем на 12 малышей, и в государственных, и в частных учреждениях. Университеты и учреждения дополнительного образования, согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства №121, продолжает работу в дистанционном и электронном форматах.
Меры социальной поддержки, распространяющиеся на отдых в детских лагерях, приостановлены до конца августа. При этом до конца лета власти Петербурга организуют отдых для сирот, детей из неполных, многодетных или малообеспеченных семей, а также оставшихся без попечения родителей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге готовятся к открытию спортивные школы и физкультурно-оздоровительные комплексы.