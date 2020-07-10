Арми Хаммер объявил о разводе с женой после 10 лет брака

В отношениях американский актер Арми Хаммер и фотомодель Элизабет Чембейрс пробыли 13 лет.

Печальная новость, как гром среди ясного неба, свалилась на поклонников звездной пары, которая была примером большой любви в Голливуде. Пост с сообщением о разводе Хаммер опубликовал в своем Instagram-аккаунте вчера, 10 июля.

Хаммер выложил милую фотографию с супругой, которая была сделала в начале их отношений, а также оставил трогательную подпись. Актер рассказал, что на протяжение 13 лет Чеймберс была его лучшим другом, родственной душой. В их браке на свет появилось двое детей. Их совместную жизнь Хаммер назвал большим путешествием, однако отметил, что страницу пора перевернуть.

После расставания Хаммер и Чембейрс намерены остаться друзьями и, прежде всего, любящими родителями.

Помимо этого, Хаммер отметил, что понимает, какой общественный резонанс вызовет эта новость. Поэтому обратился ко всем с просьбой не спекулировать на данную тему. Актер просит учесть интересы их детей и семьи, и их право на тайну личной жизни в этот непростой период.

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