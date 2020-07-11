На Московском таксист наехал на байкера

Мужчина в результате сломал руку. Других пострадавших нет.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в пятницу на Московском проспекте – таксист пытался повернуть с Московского проспект на Киевскую улицу, когда произошло столкновение с мотоциклистом. В результате байкер получил траву – у него перелом руки.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники спецслужб. Непонятно, каково состояние пострадавшего на данный момент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Кола» с самого утра ДТП с участием фуры. Большегруз протаранил ограждение. Не уточняется, какого состояние водителя.