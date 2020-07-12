ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

Чтобы претендовать на дополнительную прибавку, необходимо обратиться в отдел ПФР. Фото: pixabay

Чтобы претендовать на дополнительную прибавку, необходимо обратиться в отдел ПФР. Фото: pixabay

В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.

Расчетный пенсионный капитал, установленный в 2002 году, будет увеличен на 10% при определении размера пенсионных выплат. Как сообщили в ПФР, также по 1% прибавляется за каждый полный год общего трудового стажа, наработанного до 1 января 1991-го.

Чтобы претендовать на дополнительную прибавку, необходимо обратиться в отдел фонда с документами, которые могут подтвердить «советский» трудовой стаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Госдумы одобрили закон о рассрочке по долгам для пенсионеров и бизнеса. Пожилым гражданам, вышедшим на пенсию по возрасту, инвалидности или получающим выплаты по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), предоставят отсрочку по кредитам в пределах миллиона рублей.