Наглый водитель спровоцировал тройное ДТП на 1-й линии В.О.

В Петербурге на 1-й линии В.О. произошло ДТП. Причиной аварии стала неудачный маневр одного из водителей.
Дорожный инцидент случился сегодня, 12 июля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что на участке столкнулись два легковых авто. Одна из машин осталась посреди проезжей части, у нее оказалась разбита передняя часть. Другая влетела в припаркованную легковушку.
«Неудачная попытка развернуться», — написал автор записи, отметив наглый маневр водителя.
Информация о состоянии автомобилистов не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте водитель такси наехал на мотоциклиста. Байкер получил траву – у него перелом руки. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники спецслужб.