Во второй половине июля в Петербурге ожидается жара

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во второй половине июля в Петербург вернется жара. В городе ожидается жаркая и сухая погода.

Вторая половина июля будет более теплой. Таким прогнозом поделился ведущий синоптик города Александр Колесов, сообщает ТАСС.

Средняя температура воздуха составит +21…+26 градусов.

«Все-таки рассчитываем, что в какой-то момент установится антициклон. До прихода тепла город останется под влиянием атмосферных фронтов с дождями, грозами и даже градом» — рассказал синоптик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за ветра уровень воды в Неве поднялся до 112 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного университета на 21:43. За час уровень воды повысился на пять сантиметров.