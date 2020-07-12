На Васильевском острове автомобиль сбил велосипедиста

На Васильевском острове автомобиль сбил велосипедиста
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером, 12 июля, на пересечении улицы Шевченко и Среднего проспекта Васильевского острова.

Во время столкновения, мужчина, управляющий велосипедом ненадолго оказался на капоте легкого автомобиля.

Фотографии аварии опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте»

К счастью, удар не оказался сильным, и никто из участников происшествия не пострадал.

Позднее в комментариях оказалась видеозапись ДТП, снятая камерами видеонаблюдения. На ней видно, что водитель иномарки двигался на разрешенный сигнал светофора, когда велосипедист совершал движение по трамвайным рельсам на красный свет. Велосипедист пытался увернуться от машины, но столкновения избежать не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились фото с места ДТП в центре Петербурга, где Mercedes вылетел с дороги и врезался в остановку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
велосипедист дтп происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Игрок «Ливерпуля» Ловрен может перейти в «Зенит»
Наводнения в Японии унесли жизни 70 людей
Выезд «Оки» на встречку в Ленобласти закончился гибелью двух человек
ФК «Зенит» рассказал, какую травму получил Лунев
Адвокат Пелагеи опроверг информацию о том, что певица запретила Телегину ...
В Ленобласти похолодает до +8
Известная болливудская актриса Айшвария Рай заразилась коронавирусом
На Васильевском острове автомобиль сбил велосипедиста