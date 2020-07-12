На Васильевском острове автомобиль сбил велосипедиста

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером, 12 июля, на пересечении улицы Шевченко и Среднего проспекта Васильевского острова.

Во время столкновения, мужчина, управляющий велосипедом ненадолго оказался на капоте легкого автомобиля.

Фотографии аварии опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте»

К счастью, удар не оказался сильным, и никто из участников происшествия не пострадал.

Позднее в комментариях оказалась видеозапись ДТП, снятая камерами видеонаблюдения. На ней видно, что водитель иномарки двигался на разрешенный сигнал светофора, когда велосипедист совершал движение по трамвайным рельсам на красный свет. Велосипедист пытался увернуться от машины, но столкновения избежать не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились фото с места ДТП в центре Петербурга, где Mercedes вылетел с дороги и врезался в остановку.