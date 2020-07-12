В новом сезоне «Сватов» не будет двух главных героев

Седьмой сезон должен был выйти на экраны уже в начале 2021 года, но эпидемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в съемочный процесс.

В самом сериале произойдут разные изменения. И одним из них стал вывод двух персонажей. Речь идет о родителях Ольги Николаевны. Их блестяще сыграли Ольга Аросева и Владимир Зельдин. К сожалению, актеры уже умерли, поэтому судьба родителей героини в новом сезоне неизвестна. Об этом сообщает «teleprogramma.pro».

Зато в новом сезоне появится Виктор Добронравов, который приходится сыном актеру Федору Добронравову, исполняющему роль Ивана Будько. Ожидается, что Добронравов-младший исполнит роль Будько в молодости.

Отметим, что Ольга Аросева скончалась в 2013 году, а Владимир Зельдин в 2016.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в заключительном сезоне «Сватов» актерский состав останется неизменным.