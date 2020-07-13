В Петербурге резко снизились цены на авиабилеты

Сокращение пассажиропотока в аэропорту Пулково не привело к ожидаемому повышению стоимости билетов на самолеты. Фото: Pixabay

Сокращение пассажиропотока в аэропорту Пулково не привело к ожидаемому повышению стоимости билетов на самолеты. Фото: Pixabay

В Петербурге на фоне коронавирусной инфекции резко упали цены на авиабилеты.

Стоимость перелетов по многим популярным у горожанам направлениям подешевели, порой – в два раза. Согласно данным исследования сервиса путешествий Tutu.ru, средняя стоимость билетов из Северной столицы — 13 тыс. рублей. Чаще всего петербуржцы выбирают перелеты в Москву и Симферополь. Также вниманием горожан пользуются такие направления, как Молдавия, Украина, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан и Армения.

Самые популярные у петербуржцев направления в этом году — Молдавия, Украина, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Армения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» вывез россиян на родину из Нью-Йорка. После прибытия в аэропорт Москвы, пассажиров пересадят на два других борта, которые доставят их в Петербург и Ростов-на-Дону.