Домушник вынес из квартиры петербуржца деньги и украшения

Неизвестный вынес из квартиры петербуржцы деньги в трех валютах и ювелирные украшения. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 12 июля, в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что в квартире дома №37 по Софийской улице совершена кража.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители выяснили, что злоумышленник подобрал ключи к замку и проник в трехкомнатную квартиру, откуда похитил 2 235 евро, 560 долларов, 120 тыс. рублей, а также ювелирные изделия и часы. Сумма ущерба устанавливается.

Злоумышленник воспользовался отъездом владельца. Изъята запись с камер наблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установили причастность группы домушников к еще одному преступному эпизоду.