Петербуржец с судимостью попытался изнасиловать женщину в парадной

В Северной столице задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в грабеже.
Преступный инцидент произошел в парадной дома №5 на Петергофском шоссе. В воскресенье, 12 июля, в отдел полиции обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, применив силу, отобрал у нее кожаный портфель, где лежал телефон «Самсунг М-21», 4 тыс. рублей и паспорт, после чего мужчина попытался ее изнасиловать.
Как стало известно gazeta.spb.ru, общий ущерб составил 20 тыс. рублей.
Подозреваемый попал под камеру видеонаблюдения. В этот же день полицейские задержали 35-летнего подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина ударила знакомого ножом в пах во время алкогольного застолья в Ленобласти.