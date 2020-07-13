Женщина ударила знакомого ножом в пах во время алкогольного застолья в Ленобласти

В Ленобласти алкогольной застолье обернулось поножовщиной. В ходе вечеринки мужчина получил удар ножом в пах от своей знакомой.

Инцидент случился в субботу, 11 июля, в квартире дома №162 по Октябрьскому проспекту. На следующий день полицейским поступило сообщение из больницы Всеволожска о госпитализации мужчины с ножевым ранением, который позднее скончался. В медучреждение его доставили в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские установили, что в указанной квартире находился 65-летний владелец, который рассказал о распитии спиртных напитков со знакомыми, после чего он лег спать, что произошло дальше ему неизвестно.

По подозрению в содеянном полиция задержала 45-летнюю женщину, которая находилась в гостях у хозяина квартиры и ударила своего 47-летнего знакомого ножом в область паха.

Возбуждено уголовное дело. Женщину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры петербуржца деньги и украшения.