Машина опрокинула ГАЗель на перекрестке Полюстровского и Блюхера

Машина опрокинула ГАЗель на перекрестке Полюстровского и Блюхера
Газель перевернулась. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на перекрестке Полюстровского проспекта и проспекта Маршала Блюхера произошло ДТП с перевертышем.

Авария случилась сегодня утром, 13 июля. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Желтая старушка опрокинула Газель», — написал автор записи.

На фото видно, что ГАЗель потеряла одну из своих частей, которая расположилась на дороге. Вторая машина получила повреждения передней части.

Обстоятельства столкновения транспортных средств не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Mersedes запутался в железной сетке на Фермском шоссе. Очевидцы предположили, что водитель перепутал педали.

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