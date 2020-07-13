Перепутал педали: Mersedes запутался в железной сетке на Фермском шоссе

В Петербурге на Фермском шоссе внедорожник белого цвета пробил железную сетку, которая ограждала парковку.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 13 июля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Белоснежный Mersedes выпал за ограждение и проехался пузом по бетонному поребрику. В комментариях к записи пользователи предположили, что водитель перепутал педали.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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