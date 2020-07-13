Перепутал педали: Mersedes запутался в железной сетке на Фермском шоссе

Перепутал педали: Mersedes запутался в железной сетке на Фермском шоссе
Автомобиль выпал за ограждение. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге на Фермском шоссе внедорожник белого цвета пробил железную сетку, которая ограждала парковку.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 13 июля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Белоснежный Mersedes выпал за ограждение и проехался пузом по бетонному поребрику. В комментариях к записи пользователи предположили, что водитель перепутал педали.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности смертельной аварии в Кировском районе. Она из машин в результате ДТП превратилась в груду металла.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в понедельник отменили 9 рейсов
Машина опрокинула ГАЗель на перекрестке Полюстровского и Блюхера
В Петербурге на две недели продлили запрет на работу торговых центров
От коронавируса в Петербурге скончались еще 23 человека
В Петербурге 291 человек заразился коронавирусом
Иммунолог назвал тех, кто точно не подхватит коронавирус
График разводки мостов изменится из-за подготовки к военно-морскому параду
Перепутал педали: Mersedes запутался в железной сетке на Фермском шоссе