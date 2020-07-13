Стали известны подробности смертельной аварии в Кировском районе

В Кировском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Один человек погиб, четверо получили травмы.

Трагедия случилась сегодня, 13 июля, на 33-м километре трассы Санкт-Петербург — Кировск. Фотографиями с места происшествия поделились в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина лет 50, управляя Chevrolet, совершал поворот, но завершить маневр не успел. Он не пропустил Ford, которым управлял 65-летний мужчина, в результате чего произошло столкновение. Водитель первой иномарки скончался на месте.

Водитель Ford и три его пассажира — женщины 37, 68 и 58 лет — получили тяжелые травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одна из машин превратилась в груду металла после ДТП в Кировском районе.