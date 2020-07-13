Женщина отбилась от насильника в парадной на Петергофском шоссе

Жителю Петербурга предъявили обвинение в совершении преступлений сексуального характера и грабежа. Следствие полагает, что он напал на женщину в парадной одного из домов по Петергофскому шоссе.

В Петербурге задержали 35-летнего мужчину. По версии следствия, в ночь на 12 июля он напал на женщину в парадной. Мужчина применил физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении петербурженки и попытался изнасиловать её. Завершить задуманное ему не удалось, так как женщина оказала сопротивление.

«Кроме того, обвиняемый похитил принадлежащую женщине сумку, с находящимся в ней имуществом на общую сумму более 25 тыс. рублей», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статьям «насильственные действия сексуального характера», «покушение на изнасилование» и «грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у женщины похитили кожаный портфель, в котором лежали мобильный телефон, 4 тыс. рублей и паспорт.