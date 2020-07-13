Недалеко от Софийской АЗС в сторону Колпино потерялась лошадь

В понедельник, 13 июля, недалеко от Софийской АЗС в сторону Колпино потерялась лошадь.

По словам очевидцев, скакун оказался на воле и не спешит возвращаться к хозяевам. Он беспечно ест траву и наслаждается свободой. При этом на нем не заметили привязи и седла. Возможно, он сбежал из конюшни.

«Никто лошадь не ищет? Софийска АЗС SHELL в сторону Колпино. Лошадь без привязи и седла», — сообщили очевидцы в группе «Неизданное ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети отметили, что лошадь местная и у нее есть хозяин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вдоль проезжей части неспешно шла взрослая лошадь без наездника. Животное выглядит здоровым. Теперь его хозяев ищут.