На КАД заметили одинокую лошадь

На КАД заметили одинокую лошадь
Лошадь. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге внимание автомобилистов привлекла лошадь, которая гуляла вдоль проезжей части кольцевой автодороги.

Обо всем стало известно сегодня, 2 марта. Необычными кадрами очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что вдоль проезжей части неспешно шла взрослая лошадь без наездника. Животное выглядит здоровым. Теперь его хозяев ищут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием четырех машин на проспекте Космонавтов.

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