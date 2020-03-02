На КАД заметили одинокую лошадь

В Петербурге внимание автомобилистов привлекла лошадь, которая гуляла вдоль проезжей части кольцевой автодороги.

Обо всем стало известно сегодня, 2 марта. Необычными кадрами очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что вдоль проезжей части неспешно шла взрослая лошадь без наездника. Животное выглядит здоровым. Теперь его хозяев ищут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием четырех машин на проспекте Космонавтов.