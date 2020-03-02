Четыре машины не поделили проспект Космонавтов

Петербургские водители сообщили об аварии в Московском районе города и посоветовали объезжать ДТП стороной.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все произошло на проспекте Космонавтов в сторону улицы Звездной. По словам очевидцев, там столкнулись не менее четырех легковых автомобилей.

«На проспекте Космонавтов в сторону Звездной улицы произошла авария из 4-х автомобилей. Дама из белой «Ауди» на всех ругается. Лучше объезжайте»

Попавшие в ДТП автомобили перегородили часть проспекта, что спровоцировало пробку в районе.

Судя по фотографиям, службы пока не приехали на место происшествия. Данные о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка вылетела на тротуар в результате ДТП на Каменноостровском.